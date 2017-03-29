Лавров раскрыл секреты успешной работы

Хорошие память и физическая форма — залог успешной работы. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, отвечая на вопросы читателей газеты «Аргументы и факты», интервью опубликовано на сайте издания в среду, 29 марта.

«Хорошая память, равно как и физическая форма — неотъемлемое условие успешного выполнения поставленных руководством задач, максимально продуктивной работы», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат объяснил, что по роду профессиональной деятельности он и его коллеги в российском МИД имеют дело с большим объемом информации, и «процесс запоминания входит в привычку».

Также Лавров объяснил, что времени на отдых у него остается немного. «Однако, несмотря на весьма плотный рабочий график, хотя бы раз в неделю играю в футбол. Не забываю и про рафтинг: стараюсь выкроить в году несколько дней, чтобы сплавляться по горным рекам», — сообщил он.

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21 марта Сергею Лаврову исполнилось 67 лет. Президент России Владимир Путин презентовал ему изданную в 1913 году книгу со стихами русского поэта Федора Тютчева, который около 50 лет отдал дипломатической службе.

Министр отметил день рожденья в самолете по пути из Токио в Москву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала у себя в Facebook фотографию с борта. «День рождения Сергей Лавров отмечает в отличной компании и на высоте», — сказано в подписи к снимку.