Захарова рассказала о прогулке Лаврова «практически по воде»

Глава МИД России Сергей Лавров проследовал на встречу с главой японского МИД Фумио Кисидой через декоративный пруд по выложенным в водоеме плоским камням. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в Facebook в понедельник, 20 марта.

«К месту рабочего и, как оказалось, традиционного ланча с главой МИД Японии в Токио С.Лавров шел практически по воде», — сообщила дипломат.

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В понедельник в Токио состоялись переговоры министров иностранных дел России и Японии — Сергея Лаврова и Фумио Кисиды. Россия передала Японии предложения о конкретных проектах совместной деятельности на Южных Курилах.

8 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что совместная деятельность Токио и Москвы на Южных Курилах может стать «большим плюсом на пути к заключению мирного договора» между странами.

Президент России Владимир Путин и глава японского правительства согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах во время визита российского лидера в Японию в декабре 2016 года.