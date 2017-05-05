Опубликовано видео полета российских Ту-95 и Су-35 у берегов Аляски

Видео: Минобороны России / Facebook

Министерство обороны России опубликовало в Facebook видеозапись полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С. Их маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов (Аляска).

«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — отмечается в сообщении ведомства. Ту-95 и Су-35 не несли вооружения.

4 мая сообщалось, что США подняли на перехват российских самолетов два истребителя пятого поколения F-22.