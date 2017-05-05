Минобороны прокомментировало полеты Ту-95 и Су-35 у берегов Аляски

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполняли в четверг, 4 мая, у берегов Аляски плановый полет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Полет осуществлялся над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов, отмечается в сообщении.

Военное ведомство напомнило, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя Су-35.

Отмечалось, что российские летательные аппараты не нарушали воздушных границ Соединенных Штатов, оставаясь в международном пространстве. Сообщается также, что Ту-95 и Су-35 не несли вооружения.

Официальный представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Эшли Пек заявила, что полет был «безопасным и профессиональным».