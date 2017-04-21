Трампу доложили о полетах российских Ту-95 у Аляски

Президент США Дональд Трамп знает о том, что российские стратегические бомбардировщики в последние дни регулярно совершают полеты у побережья Аляски. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

Он отметил, что это не является чем-то необычным. «Мы также проводим патрулирование в международном пространстве. Это соответствует международным правилам», — сказал Спайсер.

По данным CNN, Ту-95 ВКС России четвертую ночь подряд летают близ Аляски.

18 апреля на перехват ракетоносцев были подняты истребители F-22 ВВС США, а также самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны; это подтвердили и в Минобороны России. На следующий день бомбардировщики вновь появились в воздушном пространстве неподалеку от Аляски, но на этот раз американские истребители проигнорировали их полет.