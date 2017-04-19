Истребители США проигнорировали полет российских бомбардировщиков над Аляской

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 вновь появились у берегов Аляски, однако ВВС США не стали поднимать на их перехват истребители. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Fox News со ссылкой на двух должностных лиц.

Ракетоносцы ВКС России появились на военных радарах в районе 17:00 вторника по местному времени в 36 милях к северу от Алеутских островов. Для контроля в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, который должен был удостовериться, что под крыльями больших бомбардировщиков не скрываются иные летательные аппараты, отмечает телеканал.

Аналогичная ситуация произошла 17 апреля, но тогда навстречу российским ракетоносцам вылетели два истребителя пятого поколения F-22 в сопровождении самолета радиолокационной разведки. Они сопровождали бомбардировщики около 12 минут, после чего Ту-95 «взяли курс на возвращение на свою базу на востоке России».

Позднее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Ту-95МС, приписанные к авиабазе Украинка (Амурская область), успешно выполнили план задач по воздушному патрулированию, маршрут полета пролегал над нейтральными водами Тихого океана вдоль Алеутских островов. «Все полеты самолетов военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — подчеркнули в министерстве.