Военные США пожаловались на бесконтрольные полеты дронов над ядерными объектами

Вопрос противодействия свободным полетам частных беспилотников над объектами ядерных сил решается слишком медленно. Об этом, как сообщает сайт Военно-морского института США (USNI), заявили в Стратегическом командовании американских вооруженных сил (STRATCOM).

«Нужно выработать соответствующие правила и режим, чтобы наши люди точно знали, как поступать. И мы должны предоставить им необходимое оснащение, чтобы они могли обнаружить угрозу и верно отреагировать на нее. Все это делается слишком медленно», — заявил командующий STRATCOM генерал Джон Хайтен, выступая в сенате США.

На полное отсутствие правового режима и должностных инструкций американские военные указывают уже не в первый раз. «Я не могу просто отдать приказ стрелять из дробовиков по всему, что летает над ядерным объектом. Должен же быть закон: что мы можем делать, чего не можем», — заявил в сентябре 2016 года генерал Робин Рэнд, глава Командования глобального удара ВВС США.

В 2016 году, пишет сайт USNI, флот устроил настоящую охоту за любителями запускать дроны над базой Китсап (штат Вашингтон), где базируются стратегические подводные ракетоносцы типа «Огайо». «Совершенно невозможно понять, что происходит: это просто любители развлекаются или какая-то подлость задумана?» — заявил заместитель главкома ВМС США адмирал Билл Моран.