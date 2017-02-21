Иран запретил полет частных беспилотников над Тегераном

Иранские власти объявили использование частных беспилотных летательных аппаратов на территории Тегерана вне закона. С этого момента лицензии на использование дронов будут выдаваться только государственным органам, а не физическим лицам. Об этом сообщает The Independent.

По крайне мере два дрона были сбиты после пересечения запретной зоны. «Квадрокоптеры оборудованы камерами и могут летать над городом, снимая все на видео и в любой момент могут быть подорваны врагом», — заявил Али Реза Раби, заместитель командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В декабре прошлого года власти сбили дрон, принадлежащий иранскому государственному телеканалу, после того как он вошел в бесполетную зону возле офиса высшего руководителя Али Хаменеи.

Беспилотные летательные аппараты широко используются американскими военными на Ближнем Востоке. 4 декабря 2012 КСИР заявил о перехвате беспилотного устройства Boeing ScanEagle, который, по информации иранских властей, принадлежал США и использовался в разведывательных целях. Позднее Тегеран объявил о начале массовой разработке своих беспилотников на основе захваченных американских дронов.