Иран провел новые военные учения

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел военные учения «Великий пророк», на которых испытал ракетные системы. Кадры с места событий публикует Ruptly.

В маневрах приняли участие силы ПВО, пехотные подразделения и артиллерийские части. В КСИР заявили, что их цель — продемонстрировать мощь и готовность к охране стабильности.

3 февраля США ввели новые санкции против 25 частных лиц и компаний Исламской Республики. Американские власти заявили, что рестриктивные меры вызваны поддержкой разработки баллистических ракет этими физическими и юридическими лицами. Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Тегеран играет с огнем и не ценит доброе расположение со стороны его предшественника — Барака Обамы.

