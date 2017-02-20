В ФСВТС прокомментировали возможные поставки наступательных вооружений Ирану

Россия не поставляет Ирану наступательные вооружения. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин на выставке вооружений IDEX-2017 в Абу-Даби, передает «Интерфакс».

«Контракт на поставку ЗРС С-300 в Исламскую Республику Иран выполнен. Говорить о поставках в Иран вертолетов, танков, самолетов и другой военной техники в условиях введенных СБ ООН санкций пока преждевременно. Российская Федерация при осуществлении военно-технического сотрудничества с иностранными государствами действует в строгом соответствии с международным правом и взятыми на себя международными обязательствами», — сообщил Фролкин.

1 декабря 2016 года помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, комментируя поставки Ирану зенитных ракет С-300, также заявил, что Москва не ведет с Тегераном переговоров о поставках наступательных вооружений.

13 октября 2016 года сообщалось о том, что Россия выполнила контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300П в Иран. Договор на поставку С-300 вступил в силу осенью 2015 года, подробности соглашения не разглашались.

Иран с середины 2000-х годов находился под международными санкциями на поставку наступательных вооружений, введенными несколькими решениями Совбеза ООН. После достижения прогресса по проблеме ядерной программы Ирана в 2015 году санкционный режим был отменен, однако, согласно правовому режиму, ограничения будут действовать еще пять лет, до 2020 года.

Под ограничения не подпадают оборонительные вооружения (в том числе средства ПВО и РЭБ), легкое стрелковое оружие, артиллерийские системы калибром до 100 миллиметров и боеприпасы для них, транспортные вертолеты и автомобильная техника.

