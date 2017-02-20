Зариф ответил на нападки Трампа в Twitter

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на Twitter-угрозу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

«Сейчас это очень модный твит», — заявил глава МИД во время международной конференции по безопасности в Мюнхене. Его фраза вызвала смех в аудитории. «Мы не реагируем на угрозы, мы не реагируем на насилие и мы не реагируем на санкции», — подчеркнул Зариф.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что взял на карандаш действия Тегерана после испытаний баллистических ракет.

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Сенаторы-республиканцы планируют расширить круг санкций против Исламской Республики в ответ на испытание баллистических ракет. По мнению Белого дома, Иран нарушает условия резолюции ООН и дестабилизирует ситуацию в регионе. Отношения между двумя странами ухудшились после заявления вице-президента Майкла Пенса: тот сообщил, что Тегеран копит ресурсы для спонсирования террористических группировок.

Во время президентской кампании Трамп неоднократно негативно высказывался об Иране. В частности, он охарактеризовал ядерную сделку с Тегераном как «глупейшее соглашение» и пообещал расторгнуть ее, как только придет к власти.

В июле 2015 года пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германия и Иран заключили соглашение по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций. В феврале 2017 года Иран подтвердил испытание баллистических ракет, что вызвало недовольство Вашингтона. Конгресс США принял на рассмотрение постановление, которое разрешает президенту страны применить военную силу против ИРИ.