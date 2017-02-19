Иран вознамерился создать стратегический союз с Россией на Ближнем Востоке

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил о стремлении Тегерана к созданию стратегического союза с Москвой на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Al Mayadeen.

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По словам спикера, между Ираном и Россией нет разногласий по вопросам межсирийского урегулирования. «У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего», — заявил парламентарий. Он отметил взаимодействие стран в борьбе с террористами в Арабской Республике.

Лариджани также заявил, что Иран согласен с позицией России и Турции по вопросу разрешения сирийского конфликта политическим путем.

Кроме того, председатель парламента приветствовал проведение прямого диалога «без предварительных условий» с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция на встрече в Астане договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии. Предполагается, что орган «будет следить и обеспечивать полное соблюдение режима прекращения огня, предотвращать любые провокации и определять модальности режима прекращения огня».