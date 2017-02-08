Создана система перехвата беспилотников на лету

Видео: DARPAtv / YouTube

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) создало систему SideArm, которая предназначена для запуска и мгновенного перехвата беспилотников. Ролик с демонстрацией разработки опубликован на сайте ведомства.

Во время тестов с помощью системы удалось поймать 180-килограммовый беспилотник Lockheed Martin Fury, а в будущем планируется перехватывать аппараты весом до полутонны.

Запуск беспилотника происходит с помощью катапульты с коротким ходом, после чего она может трансформироваться для его ловли. SideArm адаптирована для установки на корабле, борту подлодки и шасси легкого грузовика. Для ее обслуживания необходимо от двух до четырех человек.