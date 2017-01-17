Смоделированы создаваемые дронами невидимые вихри

Видео: NASA's Ames Research Center / YouTube

Ученые из Исследовательского центра Эймса в Калифорнии смоделировали потоки воздуха, создаваемые квадрокоптером DJI Phantom 3. Анимация представлена на YouTube-канале NASA's Ames Research Center.

Как отмечает Daily Mail, моделирование было проведено для исследования аэродинамических характеристик беспилотника. Оно показало, что между четырьмя несущими винтами, расположенными на Х-образной раме, возникают сложные воздушные завихрения, которые позволяют аппарату взлетать. При этом области высокого давления, показанные в симуляции, отмечены красным цветом, а области низкого давления — синим.

Исследователи также выяснили, что удвоение числа роторов увеличит тягу аппарата в два раза. Это позволит беспилотнику поднимать тяжелые предметы и стать автономным транспортным средством, предназначенным для грузовых перевозок.