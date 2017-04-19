Минобороны подтвердило сопровождение Ту-95МС истребителями ВВС США возле Аляски

В Минобороны РФ подтвердили, что два российских бомбардировщика Ту-95МС в ходе воздушного патрулирования возле Аляски сопровождались американскими истребителями F-22. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает РИА Новости.

В оборонном ведомстве сообщили, что 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, приписанных к авиабазе Украинка (Амурская область), успешно выполнили план задач по воздушному патрулированию, маршрут полета пролегал над нейтральными водами Тихого океана вдоль Алеутских островов.

«Самолеты пролетели около 5 тысяч километров на скоростях до 850 километров в час и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более семи часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — объяснили в Минобороны.

Там также добавили, что согласно плану дальняя авиация ВКС РФ регулярно совершает воздушное патрулирование над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. «Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщило агентство, северное командование ВС США подтвердило, что были подняты в воздух два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали бомбардировщики ВКС РФ до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

18 апреля западные СМИ сообщили, что для сопровождения двух Ту-95 ВКС РФ в районе Аляски были подняты в воздух два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3, которые «сопровождали российские бомбардировщики в течение 12 минут, пока те не взяли курс на возвращение на свою базу на востоке России»