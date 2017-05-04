NORAD похвалило экипажи Ту-95 и Су-35 за профессиональный пролет близ Аляски

В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD; силы ПВО североамериканского континента, поддерживаемые совместно США и Канадой) прокомментировали пролет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 неподалеку от берегов Аляски. В беседе с РИА Новости официальный представитель службы Эшли Пек (Ashley Peck) заявила, что полет был «безопасным и профессиональным».

Она также добавила, что перехват российских ВКС американскими истребителями не является беспрецедентным случаем. «Мы делали это примерно 60 раз начиная с 2007 года», — добавила Пек, отметив, что данный инцидент произошел 3 мая.

Ранее в четверг, 4 мая, телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35.

Отмечалось, что российские летательные аппараты не нарушали воздушных границ США, оставаясь в международном пространстве. Сообщается также, что Ту-95 и Су-35 не несли вооружения.

В апреле 2017 года российские самолеты появлялись в зоне ответственности NORAD несколько ночей подряд. 21 апреля об их полетах было доложено президенту США Дональду Трампу. Пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер тогда отметил, что подобные случаи не являются чем-то необычным.