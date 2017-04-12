Эстонцы спустя три месяца похвастались поимкой «агента ГРУ»

Сотрудники полиции безопасности Эстонии (КАПО) 9 января задержали на территории страны гражданина России, работавшего на российскую военную разведку. Об этом Postimees в среду, 12 апреля, рассказал руководитель ведомства Арнольд Синисалу.

По его словам, это первый раз, когда КАПО удалось поймать агента ГРУ (Главное разведывательное управление, бывшее название ныне существующего Главного управления Генштаба Вооруженных сил России — прим. «Ленты.ру»). В то же время Синисалу не раскрыл никаких подробностей, сославшись на тайну следствия. «Если дело дойдет до нужной стадии, мы сможем предоставить общественности больше информации», — заверил он.

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Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за ненасильственные действия, направленные против независимости и территориальной целостности Эстонии. Подозреваемым по этому делу является некий мужчина, он находится под арестом, уточнила государственный прокурор Инна Омблер.

В феврале 2016 года стало известно, что в Эстонии за преступления против государства к различным срокам лишения свободы были приговорены три человека. Как заявляли в Госпрокуратуре, осужденные «осуществляли незаконное сотрудничество со спецслужбой России». Один из них, по данным Таллина, передавал Москве информацию о деятельности сотрудников КАПО.