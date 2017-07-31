Глава МИД Румынии обвинил Рогозина в политической провокации

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану считает, что инцидент с попыткой российского вице-премьера Дмитрия Рогозина пролететь на самолете через воздушную границу республики был спланированной провокацией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Antena 3, цитаты приводит Associated Press.

Глава МИД подчеркнул, что политик сознательно создавал ситуацию, обостряющую отношения двух стран. «Еще за несколько дней до того, как отправиться в Приднестровье, Рогозин опубликовал в Twitter информацию о том, что пересечет воздушную границу Румынии, и разместил соответствующую карту, чтобы видели, где он въезжает, а где выезжает», — заявил Мелешкану. На момент публикации новости таких постов в микроблоге замглавы российского правительства не было.

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Министр считает, что вице-премьер «хотел продемонстрировать, что санкции, примененные Евросоюзом по отношению к некоторым чиновникам, которые включены в черный список и у которых нет права путешествовать или пересекать транзитом территории стран-членов ЕС, не работают».

30 июля Мелешкану, планировавший перелет из Астаны, где принимал участие в выставке «Экспо-2017», транзитом через Москву, изменил планы и не стал посещать российскую столицу. В МИД Румынии объяснили это изменением расписания полетов.

Двумя днями ранее самолет авиакомпании S7, на борту которого находился Рогозин, летевший в Кишинев на переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном, не пустили в воздушное пространство Румынии. Лайнеру пришлось уйти на запасной аэродром в Минск.

Вице-премьер назвал это «очевидной провокацией», которую сложно было предвидеть, так как этим маршрутом часто пользовались. Российский политик написал по этому поводу эмоциональный пост в Twitter с обещанием «ответа», однако позже запись была удалена.