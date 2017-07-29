Министр обороны Румынии счел неуместной реакцию Рогозина на разворот самолета

Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну прокомментировал реакцию заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина на отказ Бухареста пропустить рейсовый самолет, на котором тот летел в Молдавию. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Agerpres.

Слова Рогозина Цуцуяну назвал «абсолютно неуместными, если не сказать хуже».

Глава Минобороны Румынии добавил, что от посла России в стране также последовало заявление, которое стало «попыткой оправдания некоторого вида действий в регионе». Цуцуяну подчеркнул, что не стоит превращать в дискуссию угрозы Рогозина и раздувать его заявления.

В пятницу российский вице-премьер отреагировал на разворот его самолета властями Румынии. «Ждите ответа, гады», — пригрозил он.

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28 июля румынские власти не дали воздушному судну с Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном, из-за чего самолету пришлось совершить посадку в Белоруссии. Россия выразила Румынии решительный протест.