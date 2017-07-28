Рогозин обвинил Запад в нежелании видеть Россию сильной и свободной

Противостояние России и Запада будет обостряться, заявил зампред российского правительства Дмитрий Рогозин, комментируя отказ властей Румынии пропустить рейсовый самолет, на котором он летел в Молдавию. Соответствующий комментарий вице-премьер разместил на своей странице в Facebook в пятницу, 28 июля.

«То, что происходит в наших отношениях с Западом (а это именно он и никто другой стоит за всеми этими провокациями румыно-молдавских холуев), объективно и неизбежно», — написал он.

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По его мнению, западные страны не хотят, чтобы Россия была свободной и сильной страной: «Их вполне устраивала похмельная Россия 1990-х».

Визит Дмитрия Рогозина в Кишинев в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет авиакомпании S7 с российской делегацией. По данным авиаперевозчика, рейсу S7-157 было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны».

Рогозин, у которого были запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном, заявил, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей, и пообещал ответить «гадам»-румынам за случившееся.

В МИД России в свою очередь заявили, что Москва расценивает этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую ущерб двусторонним отношениям. Ведомство уточнило, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров.