В Румынии пояснили отказ главы МИД от полета транзитом через Москву

МИД Румынии пояснил в комментарии для агентства ТАСС, почему глава ведомства Теодор Мелешкану не стал транзитом останавливаться в Москве.

«Программа полета [из Астаны] была определена намного раньше пятницы [28 июля], и, поскольку "Аэрофлот" изменил время полета, министр Мелешкану не совершил пересадки в Москве», — сообщили в министерстве.

В Казахстане Мелешкану принимал участие в международной выставке «Экспо-2017».

О том, что главы румынского МИД не полетел через Москву транзитом, 30 июля рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

28 июля власти Румынии не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров. В результате самолет, на борту которого находился в том числе и Рогозин, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. В Молдавии у российского вице-премьера были запланированы переговоры с президентом Игорем Додоном.

Политик был вынужден вернуться в Москву. Россия выразила Румынии решительный протест.