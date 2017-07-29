Рогозин назвал провокацией инцидент в воздушном пространстве Румынии

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал инцидент с рейсом авиакомпании S7 в воздушном пространстве Румынии спланированной провокацией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это очевидная провокация, которую сложно было предвидеть, потому что маршрут был часто используемый. Они (румынские власти — прим. «Ленты.ру») поставили под угрозу пролет гражданского самолета», — заявил российский политик, добавив, что данная провокация была совершена не только по отношению к нему, но и по отношению к молдавским гражданам, которые летели тем же рейсом.

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Рогозин сообщил, что на следующей неделе обсудит с президентом Молдавии срыв визита в Кишинев. «Я планирую в ближайшее время, уже через неделю, встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном. Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Роухани, и там запланирована наша с ним встреча. Конечно, будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, больше испытывать наше терпение мы не можем», — сказал он.

28 июля румынские власти не дали воздушному судну с Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном, из-за чего самолету пришлось совершить посадку в Белоруссии. Россия выразила Румынии решительный протест.