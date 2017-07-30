Рогозин прокомментировал отказ главы МИД Румынии останавливаться в Москве

Министр иностранных дел Румынии Лазар Команеску планировал транзитом остановиться в российской столице, однако передумал. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

«Их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел уже другим маршрутом», — отметил политик. Куда направлялся глава румынского внешнеполитического ведомства, не уточняется.

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Изменение в маршруте произошло после инцидента с российским самолетом, произошедшего в пятницу, 28 июля. Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров. В результате самолет, на борту которого находилась российская делегация во главе со спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. В Кишиневе у него были запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном.

Политик был вынужден вернуться в Москву. Россия выразила Румынии решительный протест.