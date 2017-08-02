В Госдуме отреагировали на решение Кишинева объявить Рогозина персоной нон грата

Решение правительства Молдавии объявить российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата безосновательно и вряд ли имеет юридическую силу. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с РИА Новости в среду, 2 августа.

«Видимо, некоторым представителям молдавской политики не дает покоя пример их духовных вдохновителей из Вашингтона, которые нарушают общепринятые правила международных отношений», — предположил Новиков.

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По его мнению, произошедшее может сказаться на отношениях между странами. Вместе с тем Новиков напомнил, что президент республики Игорь Додон заинтересован в сотрудничестве с Россией.

О том, что власти Молдавии объявили Рогозина персоной нон грата, стало известно ранее в среду. По одной из версий, причиной этого стало интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24», в котором он «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес граждан Молдавии и ее руководства.

2 августа Рогозин заявил, что за срывом его визита в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк.

28 июля власти Румынии запретили гражданскому самолету с чиновником на борту пролететь через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с Додоном. Из-за этого лайнеру пришлось совершить посадку в Белоруссии. Россия в связи с этим выразила Румынии решительный протест.