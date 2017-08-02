Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Власти Молдавии объявили российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин республики.

Ранее 2 августа «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правительстве республики объяснил, что причиной такого решения было интервью Рогозина телеканалу «Россия 24». По словам собеседника агентства, в Кишиневе сочли, что российский чиновник «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами».

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Утром 2 августа СМИ распространили заявление российского вице-премьера о том, что за срывом его визита в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Интервью телеканалу «Россия 24» Рогозин дал 29 июля, запись опубликована на видеохостинге YouTube. Вице-премьер назвал в нем провокацией отказ Бухареста пропустить воздушное судно с ним.

28 июля власти Румынии не разрешили гражданскому самолету с Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. Из-за этого лайнеру пришлось совершить посадку в Белоруссии. Москва выразила Бухаресту решительный протест.