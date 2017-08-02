Рогозин объяснил удаление твита про «гадов»-румын желанием напомнить о себе

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал молдавскому каналу NTV решение удалить твит с резкой критикой в адрес властей Румынии. Об этом в среду, 28 июля, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, это хороший повод для того, чтобы эти надписи напомнить. Первый раз [появляется информационный повод], когда они ставятся, второй раз — когда они снимаются», — сказал Рогозин, добавив, что «время эмоций прошло и настала пора расчистить информационное пространство для реального ответа».

В то же время политик назвал инцидент со своим участием «беспрецедентным и очень опасным», поскольку подобная ситуация может произойти с каждым человеком, внесенным «в незаконные санкционные списки». «И если какая-то страна типа Румынии будет произвольно, хамским образом перекрывать воздушное пространство гражданским самолетам, коммерческим, рейсовым, если там летит подобного рода лицо, то это приведет к хаосу и, соответственно, к ответным мерам, которые тоже затронут массу людей», — сказал Рогозин.

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28 июля румынские власти не дали лайнеру с Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном. Из-за этого самолет был вынужден сесть в Белоруссии. Россия выразила Румынии решительный протест.

При этом сам Рогозин в своем Twitter написал: «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады». Пост вызвал возмущение румынских властей. Так, министр национальной обороны страны Адриан Цуцуяну назвал его «абсолютно неуместными, если не сказать хуже». На момент написания новости запись была удалена.