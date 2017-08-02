МИД России пригрозил Молдавии ответом на объявление Рогозина персоной нон грата

Москва выразила протест Кишиневу в связи с решением объявить зампредседателя российского правительства Дмитрия Рогозина персоной нон гранта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России в среду, 2 августа.

Замглавы внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в беседе с послом Молдавии Андреем Негуца подчеркнул, что «российская сторона на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений» с республикой. На фоне этого, по его словам, подобные действия Кишинева выглядит безответственно.

«Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль "правофлангового" в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против РФ», — говорится в сообщении.

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В МИД также подчеркнули, что этот инцидент может дестабилизировать ситуацию в регионе в целом, в том числе в непризнанной Приднестровской молдавской республике, чего и добиваются некоторые молдавские политики.

Ранее в среду первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение, что инцидент с вице-премьером может негативно сказаться на отношениях между Московской и Кишиневом.

Молдавское правительство объявило Дмитрия Рогозина персоной нон грата 2 августа. По данным источника «Интерфакса», это произошло из-за «недоброжелательных и оскорбительных» высказываний чиновника в адрес жителей страны и ее руководства в одном из интервью.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабмин страны втягивает Кишинев «в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический конфликт».