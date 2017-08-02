Додон предрек катастрофу после объявления Рогозина персоной нон-грата в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что объявление правительством республики российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата является беспрецедентным конфликтом между двумя странами. Об этом глава государства написал в среду, 2 августа, на своей странице в Facebook.

«Они втягивают Молдавию в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический конфликт. К сожалению для Молдавии и ее граждан, эта власть ведет страну с максимальной скоростью к серьезной политической и геополитической катастрофе», — высказал мнение Додон.

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Молдавский президент отметил, что парламентское большинство, правительство и Демократическая партия республики делают все, чтобы «сорвать перспективы экономического и социального сотрудничества двух стран».

Персоной нон грата правительство Молдавии объявило Рогозина ранее в этот же день. Источник в правительстве республики объяснил, что причиной такого решения стали высказывания российского чиновника, которые в Кишиневе расценили как «недоброжелательные и оскорбительные, [...] затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами».

28 июля власти Румынии не разрешили гражданскому самолету с Рогозиным на борту проследовать через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с Додоном. Из-за этого воздушному судну пришлось совершить посадку в Белоруссии. Москва выразила Бухаресту решительный протест.