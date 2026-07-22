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17:18, 22 июля 2026 (обновлено: 17:33, 22 июля 2026)Путешествия

В АТОР оценили ситуацию с вирусом Коксаки в Турции

АТОР: Сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки не говорят о массовой вспышке болезни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов в Турции не говорят о масштабной вспышке заболевания. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, подобные инфекции ежегодно фиксируются на морских курортах в жаркий сезон и не являются чем-то необычным.

«Это сезонное явление, которое можно наблюдать каждый год. Соответственно, оно не носит ни массового, ни угрожающего характера, поскольку это сезонное заболевание. Оно привычное для морских курортов и имеет абсолютно локальное распространение», — отметил эксперт.

Он призвал дождаться официальных данных, чтобы оценить реальную ситуацию. По его словам, на фоне миллионов туристов число заболевших остается крайне небольшим.

«По статистике, из трех-четырех миллионов отдохнувших заболевает менее одного процента, наверное, даже еще меньше», — заключил Мурадян.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что проверяет информацию о заболевших отдыхающих в одном из отелей Белека. Поводом стала публикация в СМИ, где сообщалось о случаях заражения среди детей.

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