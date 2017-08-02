Песков счел неприемлемой ситуацию с объявлением Рогозина персоной нон грата

Кремль считает абсолютно неприемлемым решение властей Молдавии объявить зампредседателя российского правительства Дмитрия Рогозина персоной нон грата в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 2 августа.

«Гораздо хуже (введение США антироссийских санкций — прим. «Ленты.ру»), конечно, ситуация с Рогозиным», — сказал представитель Кремля.

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Ранее в среду Кишинев объявил российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По одной из версий, причиной этого стало интервью вице-премьера телеканалу «Россия 24», в котором он «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес граждан Молдавии и ее руководства.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в том, что подобное решение имеет юридическую силу.

МИД России выразил протест Кишиневу в связи со случившимся. В ведомстве также подчеркнули, что этот инцидент может дестабилизировать ситуацию в регионе в целом, в том числе в непризнанной Приднестровской молдавской республике.

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что кабмин страны втягивает Кишинев «в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический конфликт».