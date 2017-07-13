Белый дом рассмешили попытки демократов устроить импичмент Трампу

Выдвинутая в Палату представителей конгрессменами-демократами инициатива об импичменте президента США Дональда Трампа, является смехотворной. Об этом в среду, 12 июля, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

«Я думаю, что это абсолютно смехотворно и представляется ничем иным, как политической игрой в ее наихудшем проявлении», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

12 июля конгрессмены от Демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули в палату представителей Конгресса США инициативу об импичменте президента страны Дональда Трампа.

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Демократы собираются объявить Трампу импичмент за препятствование расследованию его «связей с Россией». Шерман указывает, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми является созданием помех правосудию. Также он обвиняет Трампа в нарушении клятвы главы государства в части защиты Конституции США.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.