Бывший американский министр рассказал о возможности импичмента Трампа

Доказательств для импичмента президента США Дональда Трампа более чем достаточно. Об этом заявил профессор Калифорнийского университета, бывший министр труда Роберт Райх, его слова передает The Independent.

«Препятствование правосудию было среди оснований для импичмента президентов Никсона и Клинтона. Параллели между Никсоном и Трампом почти прямые: записи переговоров в Белом доме показали, что Никсон приказал надавить на исполняющего обязанности руководителя ФБР [Луиса Патрика Грея], чтобы приостановить расследование дела Уотергейта», — пояснил Райх, работавший в администрациях 38-го президента Джеральда Форда и 39-го главы государства Джимми Картера.

По его словам, из показаний бывшего главы ФБР Джеймса Коми следует, что Трамп просил точно так же приостановить расследование деятельности экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

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Тем не менее, как отмечает издание, пока шансы на импичмент малы: республиканцы не отказываются от поддержки Трампа.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел с поста на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, что с главой российской дипмиссии в США обсуждалось возможное снятие американских санкций против Москвы.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.