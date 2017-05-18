Молдавские депутаты начали сбор подписей за импичмент президента

Либеральная партия (ЛП) Молдавии инициировала сбор подписей за импичмент президента страны Игоря Додона. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил председатель партии Михай Гимпу, передает «Интерфакс».

На пресс-конференции перед резиденцией главы государства Гимпу заявил, что депутаты фракции ЛП подготовили законопроект с предложением отправить в отставку президента республики, однако не нашли поддержки у коллег. «У нас нет достаточного количества подписей для регистрации в парламенте проекта по отставке президента. Наши коллеги из других фракций посчитали, что нет оснований для того, чтобы инициировать процедуру импичмента», — сказал парламентарий.

По его словам, поскольку «президент не изменил свое поведение и продолжает нарушать закон», они вынуждены обратиться к народу и начать сбор подписей за отставку главы республики. Среди причин для выражения недоверия Додону Гимпу назвал признание президентом Приднестровской Молдавской Республики и намерение осуществить федерализацию Молдавии.

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Также к нарушениям депутат отнес присутствие Додона 9 мая на Параде Победы в Москве. «Додон — главная угроза для республики, которая с его помощью рискует вновь оказаться под влиянием России», — заключил Гимпу.

10 мая Додон заявил, что Молдавии не навяжут европейские ценности. По словам главы государства, по нескольким вопросам Кишинев не готов вести переговоры — относительно государственности, сохранения нейтралитета и православия. «То есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны», — подчеркнул Додон. Он добавил, что страна дорожит стратегическим партнерством с друзьями из России.

Согласно Конституции Молдавии, предложение об отстранении президента от должности может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов, а решение о приостановлении исполнения обязанностей главы республики принимается двумя третями голосов парламентариев. Другая процедура импичмента президента законодательством не предусмотрена.