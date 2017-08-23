Молдавия попросила ООН помочь вывести российские войска из Приднестровья

Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом говорится в письме представителя Молдавии при ООН Виктора Морару, передает Deutsche Welle.

В послании отмечается, что присутствие военнослужащих РФ «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности». Морару попросил ООН поддержать усилия Кишинева, направленные на завершение процесса «безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории».

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21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Заявление поддержали парламентарии от правящей коалиции во главе с Демократической партией, а также либералы и либерал-демократы. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.

72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.