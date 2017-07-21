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Молдавский парламент потребовал вывести российских военных из Приднестровья

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Парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом сообщает «Интерфакс».

За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Заявление поддержали парламентарии от правящей коалиции во главе с Демократической партией, а также либералы и либерал-демократы.

В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон.

В ноябре прошлого года министры обороны Украины и Молдавии договорились об организации «зеленого коридора» для вывода российских войск и вооружения из ПМР. В Москве скептически отнеслись к этим планам: так, спецпредставитель президента России по делам Приднестровья, вице-премьер Дмитрий Рогозин удивился переговорам Киева и Кишинева по этой теме, сказав: «А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит, как Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи». В свою очередь, в МИД России решение украинских и молдавских чиновников назвали провокационной затеей.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.

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