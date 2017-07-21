Додон осудил требование вывести российских военных из Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией заявление парламента страны, потребовавшего вывести российских военных из Приднестровья. Об этом в пятницу, 21 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно, в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ», — заявил Додон.

Он выразил мнение, что подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне. «Вновь хочу обозначить мою четкую позицию — я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение прежде всего проблем простых людей по обе стороны Днестра», — отметил молдавский лидер.

Материалы по теме Приднестровская мечта Непризнанная республика хочет спокойной жизни в составе России

Ранее в этот же день парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Заявление поддержали парламентарии от правящей коалиции во главе с Демократической партией, а также либералы и либерал-демократы. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.