Российские разведчики отрепетировали захват секретных документов в Приднестровье

Разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, провели тренировочный налет на пост условного противника и захватили секретные документы, в том числе образцы новейшего вооружения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Отмечается, что в ходе тренировок разведчики днем и ночью отработали в условиях, приближенных к боевым.
25 мая президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его главной целью на посту лидера страны является ее объединение. «У Молдавии нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья — без Молдавии», — сказал он. Президент также подчеркнул, что Приднестровская республика никогда не получит независимость и никогда не станет частью России.
Заявление Додона было сделано через два дня после того, как президент ПМР Вадим Красносельский сказал, что Тирасполь не интересует план федерализации Молдавии, поскольку Приднестровье хочет независимости, а затем объединения с Россией.
Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.