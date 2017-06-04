Российские разведчики отрепетировали захват секретных документов в Приднестровье

Разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, провели тренировочный налет на пост условного противника и захватили секретные документы, в том числе образцы новейшего вооружения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что в ходе тренировок разведчики днем и ночью отработали в условиях, приближенных к боевым.

25 мая президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его главной целью на посту лидера страны является ее объединение. «У Молдавии нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья — без Молдавии», — сказал он. Президент также подчеркнул, что Приднестровская республика никогда не получит независимость и никогда не станет частью России.

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Заявление Додона было сделано через два дня после того, как президент ПМР Вадим Красносельский сказал, что Тирасполь не интересует план федерализации Молдавии, поскольку Приднестровье хочет независимости, а затем объединения с Россией.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.