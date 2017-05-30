Эксперт назвал заинтересованных в высылке российских дипломатов из Молдавии

Обострение отношений Кишинева с Москвой и, в частности, высылка российских дипломатов из Молдавии выгодны окружению олигарха, лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка. Об этом во вторник, 30 мая, в интервью «Ленте.ру» сказал заведующий отделом Приднестровья и Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов.
По его словам, Плахотнюк «недавно ездил в Вашингтон, где встречался с рядом ответственных лиц Госдепартамента». «Известно, в частности, что обсуждались меры по сокращению российского влияния на постсоветское пространство, на это должны быть выделены определенные средства. Соответственно, Плахотнюк заинтересован в проведении такой политики», — высказал мнение эксперт.
Лавренев отметил, что вокруг лидера демократов сформировалось окружение единомышленников. По его словам, второй «центр силы» — условно пророссийский — сложился вокруг президента Молдавии Игоря Додона.
Ранее во вторник глава государства призвал власти России не принимать поспешные меры в ответ на высылку дипломатов из республики и назвал произошедшее провокацией. Додон высказал мнение, что за произошедшим стоит Демократическая партия и ее «западные кураторы».
29 мая молдавский МИД объявил персонами нон грата в республике пятерых сотрудников российской дипмиссии.
Молдавия — парламентская республика, все ключевые решения принимают парламент и правительство. Президент исполняет по большей части представительские функции. В настоящее время между главой государства и кабинетом министров существует конфликт из-за разногласий по вопросам внешней политики.