В Приднестровье отказались участвовать в выборах в парламент Молдавии

Предложение президента Молдавии Игоря Додона об участии жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в выборах в парламент Молдавии является популистским. Об этом в четверг, 27 апреля, сказал глава ПМР Вадим Красносельский, передает портал Newsmaker.md.

«Это [инициатива Игоря Додона] — чистый такой популизм и пыль в глаза», — заявил Красносельский на состоявшейся в Тирасполе встрече с представителями Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Приднестровья. По словам главы республики, договоренности, достигнутые на двух встречах с Додоном, молдавская сторона не выполняет, и при этом «мы слышим пожелания о приднестровском представительстве в молдавском парламенте».

Материалы по теме Принуждение к Молдавии Почему в Кишиневе уверены в возвращении Приднестровья

24 апреля президент Молдавии заявил, что реинтеграция Приднестровья может произойти в 2019-2020 годах. Он добавил, что решению конфликта поможет смешанная избирательная система. «Если будет внедрена система, которую мы предлагаем, Приднестровье получит пять-шесть депутатских мандатов. У них будет своя фракция в парламенте. Только так мы сможем объединить страну», — считает глава государства.

18 апреля Додон предложил перейти к смешанной избирательной системе. Согласно этой инициативе, 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 — по одномандатным округам. При этом 25 одномандатников выберут молдавские трудовые мигранты в других странах мира и жители Приднестровья.

В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.