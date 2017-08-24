Президент Приднестровья назвал возможную причину возобновления войны с Молдавией

Вывод российских миротворцев из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приведет к возобновлению вооруженного конфликта в регионе. Об этом в четверг, 24 августа, заявил ее президент Вадим Красносельский, передает «Известия».

«Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы, эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу», — заявил он.

«Тирасполь выступает за сохранение миротворцев. Эта тема для нас необсуждаемая», — указал Красносельский.

23 августа Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. В послании молдавского представителя при ООН Виктора Морару отмечается, что присутствие военнослужащих «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности».

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21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.