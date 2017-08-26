Додон подверг критике предложение вывести российские войска из Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон считает инициативу правительства страны рассмотреть на Генассамблее ООН тему вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) очередным антироссийским демаршем. Об этом в субботу, 26 августа, он рассказал РИА Новости.

«Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний»,— сказал Додон.

Он также отметил, что правительство страны уже дало задний ход, признав, что миротворческую операцию на Днестре трогать нельзя, и скорректировало свою декларацию. По мнению Додона, молдавские чиновники продемонстрировали свой непрофессионализм, а с интересами населения страны их предложение ничего общего не имеет. «Надеюсь, что все эти демарши не приведут к дестабилизации ситуации на Днестре и не приведут к принятию жестких решений со стороны наших российских партнеров по отношению к гражданам Молдавии», — добавил Додон.

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23 августа Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. В послании молдавского представителя при ООН Виктора Морару отмечается, что присутствие военнослужащих «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности».

21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.