Советница Порошенко потребовала вывести российские войска из Приднестровья

Киев поддерживает инициативу Молдавии о выводе российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в пятницу, 25 августа, заявила депутат Верховной Рады, советница президента Украины Ирина Фриз, передает «Украинская правда».

«Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории», — сказала Фриз. Она призвала задействовать все международные механизмы для того, чтобы «военный оккупационный контингент РФ был полностью выведен из Молдовы».

23 августа Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. В послании молдавского представителя при ООН Виктора Морару отмечается, что присутствие военнослужащих «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности».

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21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками», также российские военные охраняют склады с боеприпасами.