МИД России вызвал посла Молдавии за инициативу Кишинева о выводе миротворцев

Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца был приглашен в МИД России в связи с инициативой Кишинева внести в повестку сессии Генассамблеи ООН вопрос о полном выводе иностранных вооруженных сил из страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Москва рассматривает этот шаг как «еще одно звено в череде недружественных акций», предпринимаемых противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях.

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23 августа Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. В послании молдавского представителя при ООН Виктора Морару отмечается, что присутствие военнослужащих «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности».

21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение законотворцев провокацией.

В Приднестровье располагаются около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Часть из них обеспечивает проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками».