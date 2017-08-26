Президент Молдавии заблокировал поправки о праздновании Дня Европы 9 мая

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что заблокировал одобренные парламентом поправки в трудовое законодательство о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что 9 мая было, есть и будет Днем Победы, по-другому не может быть», — отметил глава государства.

По словам Додона, большинство граждан Молдавии считают себя победителями в Великой Отечественной войне. «К сожалению, мы видим, что происходит в некоторых странах, (...) когда пытаются стереть великий подвиг советского солдата. У таких стран и у таких народов нет будущего», — подчеркнул президент.

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Спикер молдавского парламента Андриан Канду высказывал мнение, что Додон в итоге будет вынужден подписать эту инициативу. «Президент имеет право, если у него есть юридические основания, вернуть проект обратно в парламент. Если это произойдет, депутаты повторно проголосуют за него, и тогда президент будет обязан его промульгировать», — пояснял политик.

28 апреля парламент Молдавии сразу в двух чтениях утвердил поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью об официальных праздниках добавлен еще один пункт: «9 мая — День Европы». Таким образом, День Европы в Молдавии должен будет официально отмечаться одновременно с Днем Победы.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Так, народные избранники не сошлись с президентом во мнении по поводу вывода российских военных из Приднестровья, высылки из Молдавии пяти российских дипломатов и предложений по федерализации страны.