Додон пообещал организовать Майдан для свержения правительства Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов жестко действовать для обеспечения мира и национальной безопасности в стране. В частности, правительству и правящей партии он пригрозил организацией бессрочных акций протеста. Об этом в понедельник, 14 августа, глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Вместе с народом Молдавии мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами, в том числе путем созыва Великого национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп», — пообещал Додон.

В случае, если правительство вместе с парламентским большинством, «будучи мотивированными из-за рубежа», попробуют сделать Молдавию участником регионального военного конфликта, президент пообещал призвать своих сторонников к активным действиям. «Мы хотим мира на молдавской земле и не позволим тайных и опасных игр, ставящих под угрозу безопасность граждан», — отметил глава государства.

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7 августа Додон заявил, что намерение США построить восемь новых объектов на военной базе в селе Бульбоака не было с ним согласовано. В тот же день RT сообщал, что Вашингтон ищет подрядчиков для их строительства. В число объектов входят офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие здания.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Так, народные избранники не сошлись с президентом во мнении по поводу вывода российских военных из Приднестровья, высылки из Молдавии пяти российских дипломатов и предложений по федерализации страны.

Майдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти.