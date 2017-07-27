Суд запретил президенту Молдавии проводить референдум о расширении полномочий

Конституционный суд (КС) Молдавии отменил указ о проведении консультативного референдума по вопросу расширения полномочий главы государства. Голосование было назначено президентом страны Игорем Додоном на 24 сентября 2017 года. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает портал Newsmaker.md.

«Глава государства не может менять Конституцию, а его инициатива превышает его полномочия», — говорится в постановлении КС.

Отдельно подчеркивается, что наделение президента дополнительными полномочиями может привести «к нарушению равновесия, использованию президентом своего права в политических интересах, в партийных целях». «Это противоречит нынешнему статусу президента, который является нейтральной фигурой, и превращает его в политического игрока. Это противоречило бы сути парламентской республики, в которой полномочия главы государства ограничены», — зачитал решение КС его председатель Тудор Панцыру, передает «Интерфакс».

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Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о проведении в стране референдума 28 марта. По его словам, всего бюллетень будет содержать четыре вопроса: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; о сокращении числа депутатов со 101 до 71; о преподавании в учебных заведениях республики предмета «История Молдавии» вместо «Истории румын».

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Игорем Додоном постоянно возникают разногласия. Так, народные избранники не сошлись с президентом во мнении по поводу вывода российских военных из Приднестровья, высылке из Молдавии пяти российских дипломатов, предложений по федерализации Молдавии.