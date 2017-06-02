Додон рассказал об угрозе Майдана в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране существуют силы, стремящиеся организовать революцию. Об этом он сказал в интервью kp.ru.

«У нас были люди и сейчас есть, готовые взять вилы и пойти на революцию. Я против этого сценария. У меня перед глазами есть ситуация Украины. Не дай бог такой сценарий в Молдове — это не остановить», — заявил Додон

Он добавил, что в случае революции и на фоне приднестровского конфликта в регионе «взорвется все».

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30 января Додон сказал, что его противники в ходе президентских выборов в ноябре 2016-го готовили в стране «желтый Майдан». «Они [политические оппоненты] даже начали какие-то специфические вещи готовить, желтые ленточки появились. Знаете, то, что на Украине было. И мы смотрели сценарий, примерно к этому шло», — отметил глава государства.

По его словам, масштабные акции протеста удалось предотвратить благодаря его жесткой позиции и победе Дональда Трампа на выборах в США. «Я сразу после выборов вышел и заявил четко: ребята, не играйте с огнем. Если нужно будет, мы защитим эту победу любой ценой. Я думаю, что это первый аргумент. И второй, немаловажный, — это геополитический момент. В Штатах на президентских выборах проиграли те, кто обычно поддерживал вот такие "цветные революции" в разных странах», — отметил президент Молдавии.

Майдан (Евромайдан) — массовые акции протеста, прокатившиеся по городам Украины зимой 2013-2014 годов. В результате этих событий в стране произошла насильственная смена власти.