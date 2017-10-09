Бывший президент Молдавии рассказал о революционной ситуации в стране

Третий президент Молдавии, лидер партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что в стране сложилась классическая революционная ситуация. Об этом он сказал в понедельник, 9 октября, передает портал Newsmaker.md.

Отмечается, что Воронин выступил на конференции, посвященной Октябрьской революции 1917 года. По словам Воронина, послушав выступления докладчиков, участники мероприятия «в очередной раз убедились, насколько схожа сегодняшняя ситуация в Молдове с той, что сложилась в Российской империи сто лет назад». «Та же слабость и лицемерие власти, ее готовность пойти на любые подлости ради самосохранения. И та же абсолютная невозможность подавляющего большинства населения мириться со своим бедственным положением», — пояснил лидер коммунистов.

Материалы по теме Трамп на минималках Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту

Бывший президент подчеркнул, что накопившиеся социальные и политические противоречия невозможно преодолеть без радикальных изменений.

2 июня президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране существуют силы, стремящиеся организовать революцию. «У нас были люди и сейчас есть, готовые взять вилы и пойти на революцию. Я против этого сценария. У меня перед глазами есть ситуация Украины. Не дай бог такой сценарий в Молдове — это не остановить», — сказал он.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Так, народные избранники не сошлись с президентом во мнении по поводу вывода российских военных из Приднестровья, высылки из Молдавии пяти российских дипломатов и предложений по федерализации страны.