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Молдавские депутаты вновь начали сбор подписей за импичмент Додона

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Игорь Додон
Игорь Додон

Депутаты парламента Молдавии от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Agerpres.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу отметил, что законопроект был направлен всем парламентским фракциям, кроме фракции Партии социалистов. Для рассмотрения законопроекта на заседании парламента необходимы подписи 34 депутатов из 101.

Гимпу отметил, что мотивом для начала сбора подписей послужил запрет Додона отправлять молдавских военных на международные военные учения Rapid Trident-2017 на Украину. Также лидер Либеральной партии подчеркнул, что Додон «продолжает продвигать в Молдавии интересы России».

Гимпу добавил, что члены партии подписали с удовольствием законопроект и понадеялся на поддержку других депутатов.

В мае Либеральная партия Молдавии уже инициировала сбор подписей за импичмент Додона. Тогда Гимпу заявил, что депутаты фракции партии подготовили законопроект с предложением отправить в отставку президента республики, однако не нашли поддержки у коллег. Среди причин для выражения недоверия Додону Гимпу назвал признание президентом Приднестровской Молдавской Республики и намерение осуществить федерализацию Молдавии.

Согласно Конституции Молдавии, предложение об отстранении президента от должности может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов, а решение о приостановлении исполнения обязанностей главы республики принимается двумя третями голосов парламентариев. Другая процедура импичмента президента законодательством не предусмотрена.

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