Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях на Украине

Президент Молдавии Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017 на Украине. Об этом глава государства во вторник, 5 сентября, написал на своей странице в Facebook.

«Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны», — заявил Додон.

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Он также поделился опубликованной перепиской заместителя министра обороны Молдавии Георгия Галбуры с секретарем Высшего совета безопасности Артуром Гуменюком. В письме чиновника говорится, что ведомство намерено направить 57 военнослужащих на учения Rapid Trident и ожидает утверждения Верховного командования вооруженных сил страны.

«В соответствии с законом о национальной обороне, сообщаем, что президент Молдавии не утвердил участие личного состава Национальной армии в данных учениях. Просим отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов в установленном порядке о том, что республика не примет участия в указанном событии», — ответил Гуменюк.

Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области с 7 по 23 сентября. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.